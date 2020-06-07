Вагнер Лав определится со своим новым клубом 8 июня

Бразильский нападающий Вагнер Лав заявил, что совсем скоро определится со своим новым клубом.
Футболист рассказал, что узнает о том, где будет играть, в понедельник,
Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.
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