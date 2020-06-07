Футбол

Вагнер Лав определится со своим новым клубом 8 июня

18:55, 07 июня 2020 10
Вагнер Лав Вагнер Лав Фото: Ricardo Moreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский нападающий Вагнер Лав заявил, что совсем скоро определится со своим новым клубом.

Футболист рассказал, что узнает о том, где будет играть, в понедельник, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.

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