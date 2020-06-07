Вагнер Лав определится со своим новым клубом 8 июня

https://static.news.ru/photo/06b6c0ce-a8d8-11ea-98b8-fa163e074e61_660.jpg Вагнер Лав Фото: Ricardo Moreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский нападающий Вагнер Лав заявил, что совсем скоро определится со своим новым клубом.

Футболист рассказал, что узнает о том, где будет играть, в понедельник, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Соглашение расторгнуто из-за переговоров Лава с ЦСКА. Окончательное решение о трансфере будет принимать руководство московской команды.