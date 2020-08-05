В «Уфе» назвали «Спартак» самым подходящим клубом для Урунова

https://static.news.ru/photo/87a4f9f2-d700-11ea-be25-fa163e074e61_660.jpg Остон Урунов Фото: ufafc/vk.com

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход 19-летнего полузащитника Остона Урунова в московский «Спартак».

По Урунову договариваться было не тяжело, но на него существовал большой спрос, сильно больше одного клуба. Остановились на «Спартаке», потому что так захотел сам игрок, его близкие, агент, — рассказал Мурзагулов журналисту Sport24.

По его словам, в руководстве клуба понимали, что с игроком придётся расстаться, и не «вставляли палки в колёса».

Думаю, для него «Спартак» — самый подходящий клуб, — подчеркнул Мурзагулов.

По его словам, переход в стан «красно-белых» не был связан с назначением Шамиля Газизова гендиректором «Спартака». До этого футбольный функционер занимал аналогичную должность в «Уфе». Мурзагулов считает, что на подписание контракта Урунова с «красно-белыми» повлияло мастерство игрока, который стал играть на уровне большого клуба.

Сколько «Уфа» получила за переход? В прессе звучали суммы в пять миллионов, и мы были бы рады такой выплате, но хочу сказать, что эта цифра далека от истины, — сообщил председатель попечительского совета «Уфы».

Он также рассказал, что клуб планирует провести несколько трансферов на вход.

NEWS.ru писал, что экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил Урунова с Резиуаном Мирзовым.