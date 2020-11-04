В УЕФА опровергли планы о проведении всех матчей Евро-2020 в России

https://static.news.ru/photo/5f007388-1ea8-11eb-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что формат Евро-2020 меняться не будет.

Чемпионат Европы, из-за пандемии перенесённый на лето 2021 года, по плану должен пройти в 12 городах в 11 странах. Однако ряд СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей в одном государстве с учётом ситуации с коронавирусом. Французское издание La Parisien предположило, что турнир может пройти в России.

Представитель УЕФА в заявлении для британского новостного агентства PA Media сообщил , что в данный момент планов по изменению формата Евро нет. В УЕФА отмечают, что никаких решений по этому поводу не принималось.

УЕФА намеревается провести Евро-2020 в назначенных ранее местах и находится в тесном сотрудничестве с властями всех городов в процессе подготовки к турниру, — говорится в заявлении союза.

В УЕФА отметили, что пока рано говорить о том, будут ли зрители на стадионах во время матчей Евро.

Чемпионат Европы должны принять Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.