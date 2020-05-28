В «Тамбове» выступают против проведения игр РПЛ с болельщиками

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков считает, что несмотря на финансовые потери от проведения матчей Российской премьер-лиги без присутствия зрителей, необходимо прислушаться к требованию властей и играть при пустых трибунах.

Суть футбола в том, чтобы играть при болельщиках. Всем тяжело осознавать, что с возвращением футбола на него не смогут попасть фанаты. Но надо думать не об этом, а о безопасности — именно она сейчас на первом месте. Необходимо прислушаться к властям, — сказал Худяков корреспонденту NEWS.ru.

Ранее Роспотребнадзор исключил возможность играть при заполненных трибунах. По словам спортивного функционера, клуб не отнёсся к данному решению «болезненно» в связи с проведением матчей не на домашней арене. Как известно, первую часть текущего сезона-2019/20 чемпионата России «Тамбов» проводил на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, вторую — в Нижнем Новгороде. Домашний стадион «Спартак», на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ).

Если бы мы играли дома, то, конечно, относились к этому решению болезненно. Но мы играем на выезде — в Нижнем Новгороде, куда приходят две-три-четыре тысячи человек — для нас это тоже деньги, некая компенсация за проведение матча. Играть при пустых трибунах — это большая потеря финансов для любых клубов, — заключил он.

Депутат от КПРФ Тамара Плетнёва выступила против возобновления текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.