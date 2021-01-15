В «Тамбове» выбрали нового президента клуба

https://static.news.ru/photo/2a0cd828-5810-11eb-be81-fa163e074e61_660.jpg Валерий Оганесян Фото: fc-tambov.ru

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова проинформировала, что клуб выбрал в качестве президента Валерия Оганесяна.

Мы достигли договорённости, что Валерий Оганесян становится президентом клуба, — отметила Коновалова, слова которой приводит РИА Новости.

Стоит отметить, что должность президента футбольного клуба оставалась вакантной с октября 2020 года после отставки Арсена Габуева.

В середине ноября 2020 года спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил о том, что клуб не получает финансирования из областного бюджета. Он также допустил снятие команды с чемпионата России. В декабре матч со «Спартаком» из-за долгов по зарплате бойкотировали семь игроков клуба.

Известно, что «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам 19 матчей команда набрала 13 очков, одержав только три победы.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургский «Зенит» продолжает тренировочный сбор в Дубае — там же находится и московский «Спартак». Однако вопреки ожиданиям многих болельщиков, матча между ними не будет.

Текущий сбор «Зенит» проводит без нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Андрея Лунёва, заболевших коронавирусом. По словам Семака, они едва ли вернутся в строй в ближайшее время.