В «Спартаке» рассказали о травме Ларссона

https://static.news.ru/photo/49ae44ee-84d6-11eb-b1d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо». Глава департамента клуба по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что произошло со шведским форвардом.

У Ларссона повреждение приводящих мышц. Сроки его восстановления пока неизвестны, — приводит слова Фетисова Football24.

Помимо Ларссона, в дерби с «Динамо» травмировался ещё один спартаковец — Виктор Мозес. О характере его повреждения стало известно после матча — он травмировал боковую связку левого колена. О сроках лечения также пока не сообщалось.

«Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:1. «Красно-белые» пропустили первыми — свои ворота поразил Павел Маслов. Но вскоре Мозес сравнял счёт, а во втором тайме победный мяч с пенальти забил Александр Соболев.

Как писал NEWS.ru, московскому дерби предшествовала игра «Арсенала» и ЦСКА. «Армейцы» уступили 1:2, и благодаря этому «Спартак», обыграв «Динамо», поднялся на вторую строчку, набрав 41 очко. «Красно-белые» на четыре балла отстают от лидирующего «Зенита».