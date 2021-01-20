В Сети затравили украинского футболиста за переход в российский клуб

Интернет-пользователи затравили украинского футболиста Александра Нойока за переход в клуб российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург».
Так в Instagram полузащитника появились десятки гневных комментариев. В частности, подписчики спортсмена болезненно отреагировали на пост с фотографией с футболкой «Оренбурга».
Предатель, позор! — гласит один из комментариев.
При этом многие подписчики поддержали решение футболиста и пожелали ему удачи в новом клубе. Контракт с «Оренбургом» 28-летний Нойок подписал 20 января. Он присоединился к российской команде на правах свободного агента после истечения контракта с брестским «Динамо».
В прошлом сезоне «Оренбург» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), заняв последнее место. В ФНЛ после первой половины первенства клуб занимает третье место.
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