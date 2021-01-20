В Сети затравили украинского футболиста за переход в российский клуб

https://static.news.ru/photo/ba475952-5bcd-11eb-9edb-fa163e074e61_660.jpg Александр Нойок Фото: alexander_noiok/instagram.com

Интернет-пользователи затравили украинского футболиста Александра Нойока за переход в клуб российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург».

Так в Instagram полузащитника появились десятки гневных комментариев. В частности, подписчики спортсмена болезненно отреагировали на пост с фотографией с футболкой «Оренбурга».

Предатель, позор! — гласит один из комментариев.

При этом многие подписчики поддержали решение футболиста и пожелали ему удачи в новом клубе. Контракт с «Оренбургом» 28-летний Нойок подписал 20 января. Он присоединился к российской команде на правах свободного агента после истечения контракта с брестским «Динамо».

В прошлом сезоне «Оренбург» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), заняв последнее место. В ФНЛ после первой половины первенства клуб занимает третье место.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал извечный спор россиян и украинцев касательно происхождения борща. По его мнению, это блюдо является украинским.