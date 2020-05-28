В РФС считают, что нужно вернуть болельщиков на матчи РПЛ

https://static.news.ru/photo/2894a3c8-a0d6-11ea-8aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что нужно рассмотреть вариант возвращения болельщиков на матчи чемпионата России после возобновления сезона.

Если специалисты будут уверены, что здоровью болельщиков ничего не угрожает, нужно рассмотреть подобный вариант, — приводит слова Смертина Sport24.

Бывший игрок сборной России отметил, что если Роспотребнадзор уже одобряет постепенное возвращение к работе кинотеатров, то можно уже обсуждать хотя бы частичное присутствие болельщиков на трибунах.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 21 июня.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, комментируя возвращение фанатов на стадионы, заявил NEWS.ru, что несмотря на спад количества заражений коронавирусной инфекцией и развитием положительной динамики, нельзя «совершать необдуманные поступки», которые могут привести ко второй волне. Это касается и возвращения болельщиков на стадионы.