В РФС объяснили отставку Черчесова и подтвердили его отказ от неустойки

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков подвёл итог ситуации с отставкой главного тренера сборной России Станислава Черчесова и признался, что на это решение повлияло не только неудачное выступление национальной команда на чемпионате Европы-2020. Об этом он заявил во время брифинга Исполкома.

Никто в тренерском штабе дурака не валял. Черчесова со своим штабом ответственно подошел к своим обязанностям. Он работал со сборной 5 лет. Мы не собирались принимать на эмоциях решение. Нам нужно было все проанализировать, посмотреть, как выступили наши соперники, посмотреть на ряд других факторов, — сказал Дюков.

Президент организации также отметил, что некачественное выступление команды на европейской арене не могло порадовать. Он попытался оправдать коллектив, объясняя провал сборной «объективными причинами».

Есть и объективные причины такому результату. Нам нужно менять подходы с детско-юношеского футбола, что мы и делаем, — добавил он.

Что касается неустойки, то, как сообщил Дюков, экс-наставник действительно отказался от выплаты компенсации. А она, по информации источников, достигала 300 миллионов рублей.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

8 июля российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.

Ранее 57-летний специалист попрощался с болельщиками. Своё обращение он разместил на странице в Instagram.