В Португалии назвали нового тренера «Спартака»

Португальский специалист Руй Витория может сменить немца Доменико Тедеско на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает OJogo.
По информации издания, российская команда
По мнению португальских журналистов, специалист заключит соглашение со «Спартаком» по схеме «2+1» либо на три года и будет зарабатывать около €4,5 млн в год. Ожидается, что большая часть штаба Витории будет состоять из людей, с которыми он уже сотрудничал на предыдущих местах работы.
35-летний Тедеско ещё зимой объявил, что по окончании сезона не намерен продлевать соглашение со «Спартаком». После завершения сотрудничества с московским клубом немец может возглавить «Ганновер», в настоящее время выступающий во второй Бундеслиге. После 30 сыгранных матчей команда находится на 13-м месте. «Ганновер» также рассматривает кандидатуры Тима Вальтера, который ранее работал со «Штутгартом», и Штеффена Баумгарта из «Падерборна».