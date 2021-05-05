В Португалии назвали нового тренера «Спартака»

https://static.news.ru/photo/e686259a-adab-11eb-8d8e-96000091f725_660.jpg Руй Витория Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Португальский специалист Руй Витория может сменить немца Доменико Тедеско на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает OJogo.

По информации издания, российская команда близка к заключению контракта с 51-летним тренером. Витория в декабре 2020 года ушёл в отставку с поста наставника клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, ранее он работал с «Бенфикой» из Лиссабона.

По мнению португальских журналистов, специалист заключит соглашение со «Спартаком» по схеме «2+1» либо на три года и будет зарабатывать около €4,5 млн в год. Ожидается, что большая часть штаба Витории будет состоять из людей, с которыми он уже сотрудничал на предыдущих местах работы.

35-летний Тедеско ещё зимой объявил, что по окончании сезона не намерен продлевать соглашение со «Спартаком». После завершения сотрудничества с московским клубом немец может возглавить «Ганновер», в настоящее время выступающий во второй Бундеслиге. После 30 сыгранных матчей команда находится на 13-м месте. «Ганновер» также рассматривает кандидатуры Тима Вальтера, который ранее работал со «Штутгартом», и Штеффена Баумгарта из «Падерборна».