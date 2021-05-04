Стало известно, какой клуб может возглавить Тедеско после «Спартака»

https://static.news.ru/photo/1ed70c14-ad90-11eb-a7ed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско, ещё зимой объявивший о прекращении сотрудничества с клубом по окончании сезона и возвращении на родину в Германию, может возглавить клуб «Ганновер». Об этом сообщает Bild.

На данный момент после 30 матчей команда занимает 13-е место во второй Бундеслиге. Помимо 35-летнего специалиста, руководство коллектива рассматривает кандидатуры Тима Вальтера, который ранее работал со «Штутгартом», и Штеффена Баумгарта из «Падерборна». Причём главным претендентом на роль наставника является именно Баумгарт.

Известно, что по окончании текущего сезона «Ганновер» расторгнет контракт с действующим специалистом Кенаном Коджаком.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Спартак» на своей официальной странице в Twitter потроллила «Локомотив» картинкой за место в Лиге чемпионов.