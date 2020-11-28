Тренер «Краснодара» объяснил поражение «Химкам»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал поражение подмосковным «Химкам» со счётом 0:1 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Большую часть игры владели преимуществом, в таких моментах всегда нужно находить момент для риска и больше продавливать. Этого не получилась. «Химки» ловили нас на стандартах и контрактах, мы плохо выходили из обороны в атаку. У нас такое турнирное положение, что каждый матч важен. Замены не так усилили нашу игру, не смогли добавить в концовке, не хватило эмоций и агрессии, — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

Во время встречи полузащитник Тонни Вилена получил травму, однако насколько серьёзно повреждение, пока не известно.

Трудно сказать о травме, но не может пока опираться на ногу, — добавил специалист.

Однако, по мнению наставника, команда успела восстановиться после матча Лиги чемпионов. По итогам встречи Мусаев вышел на поле обсудить с судьёй последнюю атаку, выразив несогласие с решением арбитра. Главный судья встречи Сергей Иванов отреагировал на это красной карточкой.

Это футбол, а футбол — это эмоции. Я не переходил на личности, не ругался матом, просто не соглашался с мнением арбитра, у нас была последняя атака, мы должны были ее провести. Я сказал, что не согласен с его мнением, за что и получил красную карточку, — заключил он.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко оценил победу над «Краснодаром»

Как писал NEWS.ru, футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Краснодара» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» со счётом 1:2.