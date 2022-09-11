«Краснодар» потребовал расследовать судейство матча с ЦСКА Гендиректор «Краснодара» Хашиг потребовал расследовать судейство матча с ЦСКА

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сергей Иванов

Гендиректор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг потребовал провести тщательное расследование судейства матча с ЦСКА, прошедшего 10 сентября в Москве, сообщает «Чемпионат». По мнению Хашига, арбитр Сергей Иванов дважды несправедливо назначил пенальти. Напомним, три мяча армейцам удалось забить именно благодаря штрафным.

Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном трактует диаметрально противоположным образом. В первом случае не видит нарушения, во втором назначает пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА, а потом уже касание с вратарем. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать. Налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить, — заявил Хашиг.

По его словам, это уже не первый подобный прецедент в рамках борьбы со столичным клубом. Хашиг отметил, что на поле якобы очень часто возникают «нефутбольные факторы», которые в конечном итоге влияют на результат.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА прошел 10 сентября на стадионе армейцев в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Состязание закончилось с разгромным счетом 4:1. Арбитр матча Сергей Иванов трижды назначил пенальти в ворота «Краснодара».

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