Коронавирусом заболели 17 игроков итальянского «Дженоа»

Коронавирусная инфекция была выявлена ещё у троих футболистов итальянского ФК «Дженоа», куда недавно перешёл из «Ростова» форвард Эльдор Шомуродов.
Общее число заразившихся COVID-19 спортсменов в команде составило 17 человек.
Положительный результат на коронавирус дали анализы защитника Доменико Кришто, раньше выступавшего за петербургский «Зенит», а также форварда Дариана Малеса.
Ранее было известно о том, что 14 игроков болеют коронавирусом, это голкиперы Маттиа Перин и Федерико Маркетти, нападающие Марко Пьяца и Маттия Дестро, полузащитники Лукас Лерагер, Иван Радованович, Лассе Шене, Миха Зайц, Петар Брлек, Франческо Кассата,Валон Бехрами и Филиппо Мелегони, а также игроки обороны Давиде Дзаппакоста и Лука Пеллегрини.
Из-за эпидемиологической ситуации клуб из Генуи был вынужден перенести матч третьего круга итальянской Серии А с «Торино», который должен был состояться 3 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что итальянский футбольный клуб купил у российского «Ростова» нападающего из Узбекистана Элдора Шомуродова.
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