Коронавирусом заболели 17 игроков итальянского «Дженоа»

https://static.news.ru/photo/033f86e4-0579-11eb-af10-fa163e074e61_660.jpg Фото: genoacfcofficial/Instagram.com

Коронавирусная инфекция была выявлена ещё у троих футболистов итальянского ФК «Дженоа», куда недавно перешёл из «Ростова» форвард Эльдор Шомуродов.

Общее число заразившихся COVID-19 спортсменов в команде составило 17 человек.

Положительный результат на коронавирус дали анализы защитника Доменико Кришто, раньше выступавшего за петербургский «Зенит», а также форварда Дариана Малеса.

Ранее было известно о том, что 14 игроков болеют коронавирусом, это голкиперы Маттиа Перин и Федерико Маркетти, нападающие Марко Пьяца и Маттия Дестро, полузащитники Лукас Лерагер, Иван Радованович, Лассе Шене, Миха Зайц, Петар Брлек, Франческо Кассата,Валон Бехрами и Филиппо Мелегони, а также игроки обороны Давиде Дзаппакоста и Лука Пеллегрини.

Из-за эпидемиологической ситуации клуб из Генуи был вынужден перенести матч третьего круга итальянской Серии А с «Торино», который должен был состояться 3 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянский футбольный клуб купил у российского «Ростова» нападающего из Узбекистана Элдора Шомуродова.