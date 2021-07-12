В Италии погибло несколько болельщиков во время празднования победы на Евро

В Италии несколько человек погибло во время массовых празднований после победы сборной на Евро-2020. Об этом сообщает La Repubblica.
По данным источника, в разных регионах Италии
Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла команду Англии в серии пенальти (3:2). Это второй европейский титул команды Италии. Ранее брали титул в 1968 году.
Ранее сообщалось, что ряд футбольных болельщиков, раздосадованных проигрышем сборной Англии на чемпионате мира по футболу, начали переворачивать урны в центре Лондона.