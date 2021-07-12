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В Италии погибло несколько болельщиков во время празднования победы на Евро

16:59, 12 июля 2021
Фото: Pamela Rovaris/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В Италии несколько человек погибло во время массовых празднований после победы сборной на Евро-2020. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным источника, в разных регионах Италии были найдены несколько погибших. В провинции Катания в ДТП погиб 19-летний юноша. Сообщается, что он направлялся праздновать победу сборной. В Фодже был застрелен 32-летний мужчина на скутере, а также в каналах Венеции был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего ещё не установлена. Полиция в том числе передаёт о большом количестве раненых болельщиков по всей Италии после ночных празднований победы сборной.

Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла команду Англии в серии пенальти (3:2). Это второй европейский титул команды Италии. Ранее брали титул в 1968 году.

Ранее сообщалось, что ряд футбольных болельщиков, раздосадованных проигрышем сборной Англии на чемпионате мира по футболу, начали переворачивать урны в центре Лондона.

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