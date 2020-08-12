В испанском «Атлетике» выявлено шесть случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/19eff37a-dcb0-11ea-9150-fa163e074e61_660.jpg Фото: ATHLETICCLUB/facebook.com

В испанском футбольном клубе «Атлетик Бильбао» обнаружено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Как сообщает пресс-служба клуба, все инфицированные были отправлены на самоизоляцию. В пятницу, 14 августа, у тех, кто получил отрицательный результат теста, возьмут повторный анализ. Заражённые пройдут ещё одно тестирование на следующей неделе.

Тренировки команды будут проходить по индивидуальной программе. Имена заболевших не сообщаются. Известно, что одним из инфицированных футболистов оказался форвард Иньяки Уильямс. Как сообщил он в Instagram, болезнь протекает бессимптомно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в футбольном клубе «Валенсия» были выявлены два случая заражения COVID-19. Тестирование на вирус прошли футболисты, тренеры и другие работники. Согласно протоколу Ла Лиги (чемпионат Испании) и самого клуба, заражённые были изолированы, а информация о них передана в органы здравоохранения. Должности и имена заболевших также не разглашаются.

Также стало известно о случаях инфицирования коронавирусом в мадридском «Атлетико» и «Барселоне».