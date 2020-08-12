Футболист «Барселоны» заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/2143e7c8-dc95-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcbarcelona/facebook.com

ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) провели среди девяти игроков испанского ФК «Барселона» из одноимённого города. Один из тестов дал положительный результат.

Футболист переносит недуг без симптомов. Он чувствует себя хорошо и самоизолировался у себя дома, передаёт пресс-служба «сине-гранатовых». Имя пациента представители команды не назвали.

Информацию о заражении «Барселона» передала в соответствующие спортивные и медицинские ведомства. Все граждане, контактировавшие со спортсменом, также сдали анализы. В клубе добавили, что футболист не общался лично ни с кем из основного состава, который должен был отправиться в Лиссабон 13 августа 2020 года для участия в матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Накануне 33-летний нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси приобрёл антикоронавирусный матрац. В его тканях находятся наночастицы, которые, по заявлению производителя, уничтожают COVID-19 в течение четырёх часов. Вероятность защиты от COVID-19 оценена в 99,8%. Журналисты сообщили, что Месси оказался доволен покупкой и установил такие матрацы по всему дому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в футбольном клубе «Валенсия» были выявлены два случая заражения COVID-19. Тестирование на вирус прошли футболисты, тренеры и другие работники. Согласно протоколу Ла Лиги (чемпионат Испании) и самого клуба, заражённые были изолированы, а информация о них передана в органы здравоохранения. Должности и имена заболевших не разглашаются.