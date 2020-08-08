Лионель Месси купил антикоронавирусный матрас

https://static.news.ru/photo/30cb2fa6-da3a-11ea-bc64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

33-летний нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси приобрёл антикоронавирусный матрас.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, в ткани матраса находятся наночастицы, которые, по заявлению производителя, уничтожают коронавирусную инфекцию в течение четырёх часов. Вероятность защиты от COVID-19 оценена в 99,8%. Журналисты сообщили, что Месси оказался доволен покупкой и установил такие матрасы по всему дому.

Кроме защиты от коронавируса, эти матрасы в зависимости от модели имеют систему вибрационного и теплового массажа ступней, которая помогает успокоить сон.

NEWS.ru писал, что Месси может покинуть стан «Барселоны», за которую он выступал всю свою карьеру, и перейти в итальянский «Интер». Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на информированный источник. «Нерадзурри» рассматривают возможность покупки игрока у каталонского клуба за €50 млн.