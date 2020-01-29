https://static.news.ru/photo/ec935152-4276-11ea-a7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику бельгийского «Андерлехта» Алексису Салемакерсу.

«Андерлехт» хочет продать игрока за €7 миллионов. Вариант с арендой ЦСКА не рассматривает, сообщает Nieuwsblad.

В нынешнем сезоне Салемакерс сыграл в 16 матчах чемпионата Бельгии, забив два мяча.

Немецкий футбольный клуб «Шальке» интересуется нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым. «Шальке» готов предложить за футболиста из Узбекистана 15 миллионов евро, из которых пять миллионов — бонусы, писал NEWS.ru.