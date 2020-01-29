Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику бельгийского «Андерлехта» Алексису Салемакерсу.
«Андерлехт» хочет продать игрока за €7 миллионов. Вариант с арендой ЦСКА не рассматривает, сообщает Nieuwsblad.
В нынешнем сезоне Салемакерс сыграл в 16 матчах чемпионата Бельгии, забив два мяча.
Немецкий футбольный клуб «Шальке» интересуется нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым. «Шальке» готов предложить за футболиста из Узбекистана 15 миллионов евро, из которых пять миллионов — бонусы, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен