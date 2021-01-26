В «Беневенто» официально подтвердили переход Гайча

https://static.news.ru/photo/eade0cec-5fe1-11eb-9d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил переход на правах аренды нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

Мы согласовали все условия сделки, информация правдива. Это будет аренда на шесть месяцев с возможностью продления соглашения ещё на один сезон, — отметил Фоджа, слова которого приводит Metaratings.ru.

Известно, что «Беневенто» договорился с ЦСКА об аренде Гайча с выкупом за €11 млн. ЦСКА приобрёл Гайча летом 2020 года за €8,5 млн. Футболист отыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и реализовав одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока — €9 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.

В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».