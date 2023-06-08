«В Барселоне не хотели меня видеть»: 8 фото и цитат Месси про отъезд в США Почему легендарный футболист решил завершить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма

Фото: ChampionsLeague/Twitter.com

Лионель Месси больше не будет выступать в Европе, не сыграет в Лиге чемпионов, не выйдет в официальном матче на стадионе «Камп Ноу». Он переходит в «Интер Майами» — и это главная сенсация межсезонья. Полгода назад Старый свет покинул Криштиану Роналду, и на этом завершилась 15-летняя эпоха противостояния двух величайших игроков своего времени.

Месси выступал за ПСЖ в последние два года, его контракт закончился 31 мая, и до последнего момента было неясно, какое предложение выберет Лео: возвращение в родную «Барселону», поездку в Саудовскую Аравию за миллиардом долларов и очередным соревнованием с Криштиану или новый вызов в США. Один из лучших игроков в истории выбрал третий вариант.

Мы собрали главные цитаты Месси о том, почему он решился на этот шаг, что не сложилось с «Барселоной» и что стало причиной уехать именно в Штаты. Восемь главных высказываний чемпиона мира-2022 и обладателя семи Золотых мячей — в фотогалерее NEWS.ru.