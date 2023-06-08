Лионель Месси больше не будет выступать в Европе, не сыграет в Лиге чемпионов, не выйдет в официальном матче на стадионе «Камп Ноу». Он переходит в «Интер Майами» — и это главная сенсация межсезонья. Полгода назад Старый свет покинул Криштиану Роналду, и на этом завершилась 15-летняя эпоха противостояния двух величайших игроков своего времени.
Месси выступал за ПСЖ в последние два года, его контракт закончился 31 мая, и до последнего момента было неясно, какое предложение выберет Лео: возвращение в родную «Барселону», поездку в Саудовскую Аравию за миллиардом долларов и очередным соревнованием с Криштиану или новый вызов в США. Один из лучших игроков в истории выбрал третий вариант.
Мы собрали главные цитаты Месси о том, почему он решился на этот шаг, что не сложилось с «Барселоной» и что стало причиной уехать именно в Штаты. Восемь главных высказываний чемпиона мира-2022 и обладателя семи Золотых мячей — в фотогалерее NEWS.ru.
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Месси — о «Барселоне»: «В клубе есть люди, которые не хотят моего возвращения и считают меня проблемой для клуба. Меня сделали плохим парнем из кино, но это ложь. Жаль, что я не смог нормально попрощаться. Думаю, я этого заслуживал»
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Об уходе из «Барсы» в 2021 году: «все было готово к подписанию нового контракта, но в одночасье это стало невозможным, и мне сказали, что я должен покинуть клуб. Мне пришлось торопиться, принимать решение в спешке — это было тяжело»
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О том, почему не остался в Европе: «у меня были предложения от другой европейской команды, но я даже не рассматривал их, потому что в Европе собирался играть только за „Барсу“. Раз это невозможно, я решил уехать в США»
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О переговорах с Хави в 2023-м: «я разговаривал с президентом Лапортой один-два раза. В основном общение шло через Хави. Клуб не смог со стопроцентной уверенностью гарантировать, что я могу вернуться».
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О времени в ПСЖ: «первый год был очень тяжелым. В первой половине второго сезона я чувствовал себя очень хорошо, моей семье тоже было хорошо. Но ЧМ повлиял на всех. Я ждал иного финиша, в целом это были сложные два года. Теперь они позади»
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О журналистах: «Просочилось столько всего, было много лжи. Я не могу выйти и опровергнуть все, но я вижу многих журналистов, которые лгут, их разоблачают, но ничего не происходит. На следующий день они снова лгут, и ничего не меняется»
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О деньгах: «финансовые вопросы никогда не были для меня проблемой. Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Саудовскую Аравию или куда-нибудь еще. Сумма по контракту с „Аль-Хилалем“ казалась мне очень большой, но это не имеет значения»