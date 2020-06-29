Уткин назвал памятник Черенкову катастрофой

https://static.news.ru/photo/20c53c66-b9f4-11ea-a484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин негативно отозвался о памятнике бывшему полузащитнику сборной СССР и московской команды Фёдору Черенкову, который накануне был открыт в Москве.

Открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище просто катастрофа <...> А это надгробие; его облик определяет родня, конечно. Ну, отлично, раз им нравится, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выделил средства на памятник бывшему полузащитнику сборной СССР и московской команды Фёдору Черенкову, который был открыт на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня. Федун выделил на памятник 9 млн рублей через благотворительный фонд поддержки социальных программ «ИФД КапиталЪ», писал NEWS.ru.