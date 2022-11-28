«Уши вянут»: Колосков отверг идею о России в Азиатской конфедерации футбола Вячеслав Колосков назвал дурацкой идею о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вячеслав Колосков

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в интервью NEWS.ru прокомментировал сообщение о том, что на заседании исполкома Российского футбольного союза рассмотрят вопрос о переходе РФ из европейской (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. Экс-глава РФС назвал эту идею дурацкой.

Думаю, [глава РФС Александр] Дюков поставил этот вопрос на исполкоме РФС, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы больше не было никаких инсинуаций. Если исполком примет решение не переходить — значит, закрыли всякие обсуждения. Ради чего нам туда переходить? Люди, далекие от футбола, говорят, что вот, тогда мы будем участвовать в азиатских соревнованиях, но они не знают, что там вообще за футбол такой. Представьте себе азиатскую клубную лигу чемпионов, «Зенит» играет с командой из Йемена. Ну и что? Зачем нам такой футбол нужен? — сказал Колосков.

Он добавил, что даже если переход состоится, Россия все равно не сможет участвовать ни в каких соревнованиях из-за отстранения.

Многие забывают, что мы находимся под санкциями не только УЕФА, но и ФИФА. Поэтому ни к каким соревнованиям, которые будут проводиться на территории Азии, нас тоже не допустят. Ни до клубных, ни до соревнований сборных. Азиатская конфедерация не пойдет против решения ФИФА. И еще вопрос логистики: у нас спросят — а как мы будем добираться в Ростов из условной Дохи или Куала-Лумпура? Так что от этих дилетантских рассуждений про Азиатскую конфедерацию просто вянут уши. Эта дурацкая идея исходит от людей, которые абсолютно не понимают сути проблемы, — добавил Колосков.

Накануне глава РФС Александр Дюков заявил, что Российский футбольный союз 28 ноября проведет заседание, на котором обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с представителями Азиатской конфедерации и УЕФА. При этом Дюков признал, что не так давно считал такое решение преждевременным, а сейчас оно приобрело актуальность.

Исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России до выступления в Лиге наций. Также молодёжная сборная России не будет участвовать в чемпионате Европы, женская сборная отстранена от финальной части Евро-2022 и квалификации на чемпионат мира — 2023. Кроме того, функционеры отклонили российскую заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.