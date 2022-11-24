Уругвай и Южная Корея сыграли вничью, не нанеся ни одного удара по воротам

Фото: Lee Jin-man/AP/TASS

Сборные Уругвая и Южной Кореи не выявили победителя в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0. За весь матч ни одна из команд не нанесла ударов в створ ворот.

Это уже четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре. Позже сегодня сыграют Португалия с Ганой (начало в 19:00 мск) и Бразилия с Сербией (22:00 мск).

Также сегодня сборная Швейцарии со счетом 1:0 обыграла Камерун. Накануне сборная Испании со счетом 7:0 разгромила Коста-Рику. Их соперники по группе E — Япония обыграла Германию со счетом 2:1.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна. ЧМ проходит в зимнее время в середине европейского футбольного сезона.

О главной сенсации турнира на данный момент — поражения Аргентины от Саудовской Аравии — подробно писал NEWS.ru. Перед матчем у миллионов футбольных болельщиков и журналистов вопрос был всего один: сколько именно забьют аргентинцы, но вышло иначе.