Уругваец ночью тайно покинул базу московского «Динамо» и улетел из России Уругваец Варела ночью тайно покинул базу московского ФК «Динамо» и улетел из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гильермо Варела

Защитник московского ФК «Динамо» Гильермо Варела в ночь на 24 июля тайно покинул расположение клуба, не уведомив никого в команде, сообщает Telegram-канал Дмитрия Клипина. В клубе подтвердили факт отъезда игрока и сочли ситуацию нарушением контрактных обязательств.

По «Матч ТВ», уругваец улетел из России. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в бразильском «Фламенго». Контракт защитника с «Динамо» действует до лета 2023 года.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, еще 23 июля московский клуб вел с футболистом переговоры о продлении контракта. Но игрок исчез, и бумаг о приостановке его контракта в клуб не поступало.

Несколько дней назад уругваец заявил о готовности провести в московском клубе весь сезон.

30 июня стало известно, что «Зенит» купил у «Сочи» колумбийского нападающего Матео Кассьерру.