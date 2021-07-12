«Сделал ручкой»: Ургант пошутил после отказа Дзюбы играть за сборную России

Ведущий Иван Ургант с иронией отреагировал на отказ футболиста петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы приехать на сбор национальной команды перед октябрьскими матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2022. В эфире программы «Вечерний Ургант» он намекнул на недавний скандал с попавшим в Сеть видео нападающего.

Дзюба отказался от вызова в сборную России. Его позвали, а он сказал: «Нет». Как говорится, «сделал ручкой», — пошутил Ургант.

Дзюба попал в расширенную заявку сборной России перед матчами с командами Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября). Для него это было первое приглашение в команду нового главного тренера сборной Валерия Карпина. Нападающий «Зенита» объяснил свой отказ тем, что находится не в лучшей форме.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин прокомментировал отказ Артёма Дзюбы ехать в расположение национальной команды на октябрьские матчи. Тренер пояснил, что поговорил с Дзюбой по телефону и тот сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». При этом Карпин допустил, что в будущем Дзюба может быть вызван в сборную.