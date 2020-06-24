«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

https://static.news.ru/photo/73c4152c-b634-11ea-87b2-fa163e074e61_660.jpg Матч «Урал» - «Шинник» Фото: fc_ue/vk.com

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл ярославский «Шинник» со счётом 2:0 в четвертьфинальном матче Кубка России.

В составе победителей отличились полузащитники Юрий Бавин (16-я минута) и Рафал Аугустыняк (80). На 78-й минуте с поля был удалён полузащитник «Шинника» Иван Олейников.

Таким образом «Урал» вышел в полуфинал турнира, где встретится с подмосковными «Химками».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что задача для команды — выйти в финал, который пройдёт в Екатеринбурге.

В марте четвертьфинальный матч Кубка России между ярославским футбольным клубом «Шинник» и екатеринбургским «Уралом» был перенесён из-за запрета на проведение массовых спортивных мероприятий, связанного с коронавирусом, сообщал NEWS.ru.