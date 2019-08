Энрике стал главным тренером сборной Испании в прошлом году, под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых окончились победой. Команда ни разу не сыграла вничью. В июне этого года было объявлено, что Энрике уйдёт с должности из-за проблем в семье.

Luis Enrique has sadly announced in a statement the death of his daughter, Xana. She was 9-years old and she had a tumour.



Our thoughts are with him and his loved ones at this time. RIP. pic.twitter.com/BKmaOVz9ns