https://static.news.ru/photo/ee03c8ee-caaa-11e9-a988-fa163e074e61_660.jpgФото: Jose Miguel Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Девятилетняя дочь бывшего тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла от рака. Об этом 49-летий отец сообщил в Twitter.
Энрике стал главным тренером сборной Испании в прошлом году, под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых окончились победой. Команда ни разу не сыграла вничью. В июне этого года было объявлено, что Энрике уйдёт с должности из-за проблем в семье.
Luis Enrique has sadly announced in a statement the death of his daughter, Xana. She was 9-years old and she had a tumour.