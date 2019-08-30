https://static.news.ru/photo/ee03c8ee-caaa-11e9-a988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jose Miguel Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девятилетняя дочь бывшего тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике Ксана умерла от рака. Об этом 49-летий отец сообщил в Twitter.

Энрике стал главным тренером сборной Испании в прошлом году, под его руководством команда провела семь матчей, пять из которых окончились победой. Команда ни разу не сыграла вничью. В июне этого года было объявлено, что Энрике уйдёт с должности из-за проблем в семье.

Luis Enrique has sadly announced in a statement the death of his daughter, Xana. She was 9-years old and she had a tumour.



Our thoughts are with him and his loved ones at this time. RIP. pic.twitter.com/BKmaOVz9ns — Football Tweet (@Football__Tweet) 29 августа 2019 г.

«Барселона» под руководством Энрике выиграла чемпионат и Кубок Испании в сезоне 2014\15, а также Лигу чемпионов. До этого Энрике возглавлял «Сельту» и «Рому».

Ранее News.ru сообщал, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике ушёл со своего поста. Трудовое соглашение 49-летнего испанца с федерацией было рассчитано до 15 июля 2020 года.