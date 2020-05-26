Умер бывший футболист «Манчестер Сити» Глин Пардо

https://static.news.ru/photo/c80d2646-9f4b-11ea-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.mancity.com

Бывший игрок английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Глин Пардо скончался в возрасте 73 лет.

Пардо умер рано утром 26 мая, сообщает пресс-служба «Манчестер Сити». Клуб выразил свои соболезнования в связи со случившимся.

Everyone at City is deeply saddened to learn of the passing of Glyn Pardoe.



Our thoughts and condolences go out to his friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lfby2aCGj2 — Manchester City (@ManCity) May 26, 2020

Футболист, выступавший на позициях защитника и нападающего, провёл всю свою карьеру в «Манчестер Сити». Всего за английскую команду он сыграл в 380 матчей, забив 22 гола. Пардо остаётся самым молодым игроком клуба, дебютировавшим в 1962 году в возрасте 15 лет и 314 дней.

Вместе с клубом он выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА и Кубок футбольной Лиги в 1970 году.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни. «Динамо» выразило глубокие соболезнования родным и близким.