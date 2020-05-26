Умер бывший футболист «Манчестер Сити» Глин Пардо

Футболист, выступавший на позициях защитника и нападающего, провёл всю свою карьеру в «Манчестер Сити». Всего за английскую команду он сыграл в 380 матчей, забив 22 гола. Пардо остаётся самым молодым игроком клуба, дебютировавшим в 1962 году в возрасте 15 лет и 314 дней.
Вместе с клубом он выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА и Кубок футбольной Лиги в 1970 году.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни. «Динамо» выразило глубокие соболезнования родным и близким.