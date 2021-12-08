Украинского журналиста назвали идиотом за слова о смерти Гамулы

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артём Франков назвал идиотом коллегу, опубликовавшего в издании «Сегодня» новость о смерти экс главного тренера «Ростова» Игоря Гамулы с провокационным заголовком. Слова Франкова приводит «Спорт-Экспресс».

Я не знаю, какой идиот там что плёл, но умер известный и знаменитый, любимый многими за обаяние и непосредственность человек, — сказал Франков.

Украинское издание «Сегодня» опубликовало новость о смерти Игоря Гамулы с заголовком: «Умер скандальный украинский тренер, считавший себя патриотом России».

В бытность тренером Гамула возглавлял «Черноморец», «Закарпатье», «Даугаву» и «Гераклион». В «Ростов» он пришёл в 2011 году и работал в нём на протяжении следующих шести лет. Год спустя Гамула вернулся в команду в должности селекционера и покинул лишь в 2020-м.

Ранее сообщалось, что Гамула скончался на 62-м году жизни. Одной из возможных причин смерти Игоря Гамулы называют гипогликемический шок.