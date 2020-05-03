Украинский футболист оскандалился из-за фото с изображением Ленина

https://static.news.ru/photo/ba3544f6-8d47-11ea-b290-fa163e074e61_660.jpg Алексей Хахлёв Фото: alexykhakhlev/instagram.com

Полузащитник львовских «Карпат» Алексей Хахлёв оказался в центре скандала из-за фотографии с красным флагом и портретом Ленина. Снимок он разместил на свой странице в Instagram и подвергся критике со стороны пользователей.

На фото спортсмен был изображён вместе с бабушкой. Фото с советской символикой произвело эффект бомбы. Украинские болельщики почувствовали себя оскорблёнными, а руководство «Карпат» вынесло строгое предупреждение. После этого игрок поспешил удалить снимок и принести извинения, объяснив случившееся неуместной шуткой.

Мне бы хотелось попросить прощения за мою грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию. Для меня Крым — это Украина. Война на Востоке Украины — агрессия со стороны России, — отметил Хахлёв.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Одессе произошла массовая драка из-за наклейки с портретом советского генералиссимуса Иосифа Сталина на стекле автомобиля. Зачинщиками противостояния стали местный активист, который потребовал убрать изображение, и владелец машины. Получив отказ, активный гражданин и его товарищ вызвали полицию, однако поддержать «сталиниста» приехали около полутора десятков его знакомых. В итоге завязалась потасовка, остановить которую смогли лишь прибывшие правоохранители.