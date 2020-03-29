https://static.news.ru/photo/bece0412-71ae-11ea-bcae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Одессе произошла массовая драка из-за наклейки с портретом советского генералиссимуса Иосифа Сталина на стекле автомобиля. Зачинщиками противостояния стали местный активист, который потребовал убрать изображение, и владелец машины.

Получив отказ, активный гражданин и его товарищ вызвали полицию, однако поддержать «сталиниста» приехали около полутора десятков его знакомых. В итоге завязалась потасовка, остановить которую смогли лишь прибывшие правоохранители. Чтобы разнять конфликтующих, они применили слезоточивый газ, сообщает Odessa.online.

Издание отмечает, что активист для усмирения оппонентов выстрелил в воздух, однако, из какого именно оружия, не уточняется.

На владельца автомобиля завели уголовное дело за распространение советской символики, которая на Украине запрещена. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Была ли дана правовая оценка применению оружия в общественном месте, сведений нет.

Ранее президент России Владимир Путин резко отреагировал на слова об ответственности СССР в развязывании Второй мировой войны. Рассуждения об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина российский лидер назвал «фигнёй» и «чушью собачьей», писал NEWS.ru.