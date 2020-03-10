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Президент России Владимир Путин призвал власти европейских стран объективно оценить поведение своего руководства в преддверии войны. По его словам, Сталин, в отличие от премьера Франции и Великобритании, не запятнал себя контактами с Гитлером.

Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об...