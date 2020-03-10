Президент России Владимир Путин резко отреагировал на слова об ответственности Сталина в развязывании Второй мировой войны. Рассуждения об об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина российский лидер назвал «фигнёй» и «чушью собачьей».
Это же недалёкие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто, — сообщил президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин призвал власти европейских стран объективно оценить поведение своего руководства в преддверии войны. По его словам, Сталин, в отличие от премьера Франции и Великобритании, не запятнал себя контактами с Гитлером.