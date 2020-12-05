Украинский футболист рассказал о принадлежности Крыма России

https://static.news.ru/photo/5eed733c-36d1-11eb-ba82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Нападающий украинского футбольного клуба «Колос» Евгений Селезнёв высказался о принадлежности Крымского полуострова. В интервью YouTube-каналу Вацко Live спортсмен также заявил, что хочет разговаривать на русском языке.

Крым на данный момент русский. У меня мама там живёт — мне от матери отказаться? — эмоционально высказался Селезнёв.

Вместе с тем он призвал обойтись без разговоров о политике, поскольку он в ней не силён. Он лишь ограничился риторическим вопросом о том, что изменилось в стране после Майдана.

ВВП стал больше? Вот давайте и не будем об этом, — резюмировал Евгений.

Значительную часть карьеры Селезнёв провёл на родине, выступая, в частности, за донецкий «Шахтёр» и «Днепр». Однако он успел поиграть и в России — в 2016 году он защищал цвета краснодарской «Кубани», проведя за неё девять матчей. Также играл в Турции и в Испании. В 58 матчах за сборную Украины забил 11 мячей.

Как ранее писал NEWS.ru, Селезнёв вспомнил о конфликте с главным тренером своей команды Игорем Йовичевичем, который хотел, чтобы футболист общался с ним на украинском языке. Селезнёв подчеркнул, что хоть и уважает специалиста как тренера, никто не должен указывать ему на такие вещи, а сам он хочет говорить по-русски.