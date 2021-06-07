«Украина — это Россия»: экс-тренер сборной оценил форму с Крымом

https://static.news.ru/photo/6c0d9dc8-c7a2-11eb-b508-96000091f725_660.jpg Игорь Колыванов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер «Уфы», «Торпедо» и молодёжной сборной Игорь Колыванов высказался о форме сборной Украины с очертаниями Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, в которой команда выступит на чемпионате Европы — 2020 по футболу. Своими мыслями он поделился с Sport24.

Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же всё равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина — это Россия, — сказал Колыванов.

Тренер добавил, что Россия не является оккупантом, напротив, страна вернула себе территорию, которая всегда ей принадлежала. Более того, по его мнению, Украина является «второй половинкой» Российской Федерации. Он считает, что новая форма не может как-то спровоцировать российскую сторону.

Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить, — заключил он.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе C с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Первый матч против «оранжевых» состоится 13 июня.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу с поддержкой сексуальных меньшинств.