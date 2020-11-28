«Уфа» забила «Тамбову» четыре безответных мяча

https://static.news.ru/photo/970b18c2-3245-11eb-8a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: ufafc/vk.com

«Уфа» принимала «Тамбов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в столице Башкирии проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Первый гол уфимцы забили на 20-й минуте. Его автором стал Тимур Жамалетдинов. На 54-й минуте он же оформил дубль. На 79-й минуте забил Филип Мрзляк. Владислав Камилов окончательно завершил разгром тамбовчан в компенсированное время.

Обе команды не смогли реализовать назначенные сопернику пенальти.

Эта победа помогла «Уфе» подняться на 15-е место в турнирной таблице, в активе команды 10 очков. «Тамбов» с 12 очками остаётся на 14-м месте.

Как писал NEWS.ru, все матчи 16-го тура футбольной Российской премьер-лиги начинаются с минуты молчания. Таким образом футболисты чтут память скончавшейся легенды мирового спорта Диего Армандо Марадоны.