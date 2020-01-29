https://static.news.ru/photo/9b0045be-4296-11ea-ac35-fa163e074e61_660.jpg Данила Круговой Фото: ufafc/vk.com

Футбольный клуб «Уфа» и петербургский «Зенит» договорятся о продолжении карьеры защитника Данила Кругового после тренировочного сбора «Зенита», который завершится 10 февраля.

После сбора примем общее решение. У «Зенита» есть пункт, по которому он может разорвать арендное соглашение — мы будем не против, — цитирует генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова ТАСС.

При этом Газизов отметил, что если Круговой будет играть за «Зенит», то это будет показателем хорошей работы уфимского клуба.

Круговой перешел из «Уфы» в «Зенит» 21 августа 2019 года, в тот же день петербургский клуб отдал защитника в аренду уфимской команде. На данный момент футболист находится на сборе вместе с «Зенитом».

Ранее Газизов вошёл в Совет по вопросам развития физической культуры и спорта при главе Республики Башкортостан. Проект разработан в целях содействия развитию отрасли физической культуры и спорта на территории Республики Башкортостан, писал NEWS.ru.