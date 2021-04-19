УЕФА запретит футболистам, участвующим в Суперлиге, выступать на ЧМ и ЧЕ

https://static.news.ru/photo/2eca8c72-a110-11eb-9a70-96000091f725_660.jpg Фото: uefa_official/instagram.com

Президент Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что ждёт игроков клубов, которые примут участие в Суперлиге.

Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не разрешат играть за свои сборные, — сказал Чеферин, слова которого передаёт журналист Фабрицио Романо.

UEFAâs Alexander Ceferin confirms: âThe players that will play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. Ceferin. They will not be allowed play for their national teamsâ. #SuperLeague — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021

12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что многие представители организаций выступили против создания нового турнира. Так, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддержал позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно создания Суперлиги. По словам главы организации, создание турнира разрушит устойчивую систему развития футбола, которая сложилась за долгие годы.