УЕФА разрешил допуск 30% зрителей на матчи сборных и еврокубков

Общая заполняемость футбольных арен не должна превышать 30%. Также будут учитываться определённые ограничения в разных странах и городах. Зрители смогут попасть на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций. Об этом в Twitter написал журналист Роб Харрис.

Breaking: UEFA will allow fans to return to all of its matches -- starting with next week's national team games.



Capacities capped at 30% and dependent on local laws and no away fans allowed yet