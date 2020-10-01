УЕФА разрешил допуск 30% зрителей на матчи сборных и еврокубков

https://static.news.ru/photo/5bfae3b2-0418-11eb-b415-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/RobHarris

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение смягчить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, и разрешить зрителям присутствовать на турнирах под эгидой организации.

Общая заполняемость футбольных арен не должна превышать 30%. Также будут учитываться определённые ограничения в разных странах и городах. Зрители смогут попасть на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций. Об этом в Twitter написал журналист Роб Харрис.

Breaking: UEFA will allow fans to return to all of its matches -- starting with next week's national team games.



Capacities capped at 30% and dependent on local laws and no away fans allowed yet — Rob Harris (@RobHarris) October 1, 2020

По его словам, 2 октября УЕФА опубликует расписание группового этапа Лиги чемпионов. Клубы смогут допускать зрителей на игры, если на это нет запрета местных властей. При этом если команда играет в гостях, то её фанаты не смогут попасть на игры.

Первые матчи со зрителями пройдут уже на следующей неделе, когда возобновятся игры национальных команд в Лиге наций. Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге чемпионов.