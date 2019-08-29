Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2019/20, которым будут играть на групповой стадии.
Панели на мяче выполнены в виде белых звезд с черной окантовкой. Остальная часть мяча раскрашена в оттенки синих, желтых, красных и чёрных цветов.
Introducing the official 2019/20— #UCLdraw (@ChampionsLeague)
#UCLgroup stage match by @adidasfootball! #UCLdraw pic.twitter.com/VosSapDXc6 August 29, 2019
28 августа в 19:00 мск. состоится жеребьёвка Лиги чемпионов в ходе которой «Зенит» и «Локомотив» узнают своих соперников.
Ранее «Краснодар» не смог преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов и примет участие в Лиге Европы, писал News.ru.