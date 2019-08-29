https://static.news.ru/photo/6efb6e9a-ca54-11e9-9718-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChampionsLeague/instagram.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2019/20, которым будут играть на групповой стадии.

Панели на мяче выполнены в виде белых звезд с черной окантовкой. Остальная часть мяча раскрашена в оттенки синих, желтых, красных и чёрных цветов.

28 августа в 19:00 мск. состоится жеребьёвка Лиги чемпионов в ходе которой «Зенит» и «Локомотив» узнают своих соперников.

Ранее «Краснодар» не смог преодолеть квалификацию Лиги Чемпионов и примет участие в Лиге Европы, писал News.ru.