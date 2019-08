Панели на мяче выполнены в виде белых звезд с черной окантовкой. Остальная часть мяча раскрашена в оттенки синих, желтых, красных и чёрных цветов.

Introducing the official 2019/20 #UCL group stage match by @adidasfootball !



#UCLdraw pic.twitter.com/VosSapDXc6