Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что при жеребьёвках сборные России и Украины разводятся в разные группы.
По его словам, это обусловлено вопросами безопасности, которая является одной из самых важных вещей, передаёт
Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры, — подчеркнул он.
Руководитель союза отметил, что объединение не втягивается в политические вопросы. Менять систему в настоящий момент не следует, уверен он.
Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал ЕВРО-2020? Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне, — заключил Чеферин.
Ранее News.ru писал, что Чеферин на прошедшем в Риме (Италия) 7 февраля конгрессе был переизбран на новый срок. Он являлся единственным кандидатом на пост главы УЕФА. Его выдвинули все 55 национальных ассоциаций. Занимать данную должность он будет до 2023 года.
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