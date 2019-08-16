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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что «Локомотив» отвечает требованиям финансового fair play.

По словам гендиректора клуба Василия Кикнадзе, письмо о том, что УЕФА не имеет возражений против участия московской команды в Лиге чемпионов, было получено месяц назад, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что полузащитник Франк Рибери назвал зарплату, которая его устроит для перехода в московский футбольный клуб «Локомотив». Француз рассчитывает получить частный дом для семьи, персональных водителя и переводчика, а также французскую школу для детей.