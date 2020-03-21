После завершения 23-го тура чемпионата России по футболу игроки должны были отправиться в сборную сыграть товарищеские матчи. Однако в связи с пандемией коронавируса и внутренний турнир страны приостановлен, и все подготовки к Евро, который перенесли на 2021 год, тоже. NEWS.ru в преддверии несостоявшихся сборов решил вспомнить всех футболистов сборной, которые хотя быть раз вышли на поле в составе национальной команды на отборочные игры чемпионата Европы.

Всего игроков — 29, из них: вратарей — 2, защитников — 9, полузащитников — 14, нападающих — 4.

«Зенит»

Вячеслав Караваев — защитник.

Статистика в сборной: игры: 1, голы: 0, голевые передачи: 0, желтые карточки : 1, красные карточки: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 13, голы: 1, гп: 4, жк: 3, кк: 0.

24-летний Караваев ворвался в премьер-лигу в сентябре, подписав четырёхлетний контракт с «сине-бело-голубыми». Но в обороне он вызывает вопросы, особенно после зимней паузы — соперники успешно создают моменты из-под него. Особенно страшно было смотреть на защитника в игре против грозненского «Ахмата», где ему противостоял отличный дриблер Бернард Бериша.

Понятно, что ему непросто после голландского «Витесса», которым на тот момент руководил Леонид Слуцкий и строил игру от обороны. Понятно, что «Зенит» Сергея Семака действует иначе и при быстром переходе из атаки в оборону, когда каждому футболисту необходимо перестроить своё мышление за долю секунды и сориентироваться по соперникам, у Караваева возникают проблемы. Но сколько ещё понадобится времени молодому парню, чтобы перестроиться на быстрый темп и засунуть на полку в чертоги разума продолжительную защиту?

Александр Ерохин — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 1, голы: 0, гп: 0, жк: 1, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 17, голы: 2, гп: 0, жк: 2, кк: 0.

Первая часть сезона сложилась для Ерохина не самым удачным образом: осенний вирус, который заставил футболиста выпасть в середине сезона не несколько недель, сделал своё дело. А «Зенит» — это не та команда, где нет «незаменимых». После возвращения в строй Александр не может снова стать основным игроком «сине-бело-голубых», он скорее футболист ротации. И вряд ли Малком или тот же Себастьян Дриусси захотят легко отдать своё место. Тем не менее, в 17 играх Ерохин сумел попробовать себя и в опорной зоне, справа, слева, в атаке. И пока, кажется, атакующий фланг — то, что идеально подходит 30-летнему игроку хотя бы потому, что он чувствует себя комфортнее.

Фото: fc-zenit.ru

Юрий Жирков — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 5, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 17, голы: 2, гп: 2, жк: 2, кк: 0.

Пожалуй, Жирков — самый «древний», опытный и удивительный игрок. Каждый раз, когда он выходит на поле, ему удаётся приковать к себе внимание: будь то игра со «Спартаком» в начале сентября, когда он вышел на замену и в конце матча забил великолепный гол, будь тот же матч против «Ахмата» (2:1), который выиграл именно он, сначала отдав голевую передачу, а в дополнительное время забив прекрасный мяч и поставив точку в, казалось бы, провальной встрече. А между прочим, Жиркову — 36. И несмотря на все слухи про заинтересованность «Арсеналом» в приобретении хавбека, «Зенит» точно должен заключить с ним новый контракт.

Далер Кузяев — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 4, голы: 1, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 13, голы: 0, гп: 1, жк: 1, кк: 0.

У Кузяева ситуация ещё хуже, чем у Ерохина. Сначала травма латерального мениска правого колена, которую он получил в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России (3:1), затем он ударился спиной о металлический столб за пределами поля после подачи в товарищеском матче с «Дюделанжем» (0:0). И вот, окончательно вернувшись в команду, его позицию занял Магомед Оздоев. Так что 27-летнему футболисты приходится довольствоваться ролью запасного.

Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Магомед Оздоев — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 9, голы: 2, гп: 1, жк: 1, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 20, голы: 3, гп: 2, жк: 6, кк: 1.

Сезон 2019/20 по праву можно считать чуть ли не лучшим в карьере 27-летнего футболиста: вытеснил Кузяева, стал ключевым игроком центра и пока кажется основным в сборной. Можно не любить «Зенит», но не уважать Оздоева невозможно. Он проделывает гигантский объем работы в центре поля, успевает разрушать наступления соперников и старается всегда действовать в атаках коллег, обостряя игру. А три игры весеннего чемпионата до приостановки это только подтвердили.

Артём Дзюба — нападающий.

Статистика в сборной: игры: 10, голы: 9, гп: 5, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 21, голы: 13, гп: 10, жк: 1, кк: 0.

В «Зените» есть три высоких игрока, которые отлично по меркам Российской премьер-лиги играют наверху и в борьбе — Артем Дзюба, Сердар Азмун и Александр Ерохин. При игре на «стандартах» сюда добавляем Ярослава Ракицкого и Бранислава Ивановича (в матче с «Уфой» играл Йордан Осорио). В чемпионате России ни у кого нет такого сильного представительства для игры на «втором этаже». А Дзюба ещё и забивной, являясь лидером гонки бомбардиров. Да, он человек-оркестр и на поле, и в жизни. Но после зимних сборов 30-летний форвард немного сдал и, чтобы подойти к оптимальному состоянию, ему требовалось ещё пару-тройку игр. Но чемпионат приостановлен. Сумеет ли он вернуться в боевую форму?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Локомотив»

Маринато Гильерме — голкипер.

Статистика в сборной: игры: 9, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 20, голы: 0, гп: 0, жк: 2, кк: 0.

Лидер «Локомотива» и пока первый вратарь национальной команды первую часть сезона не выглядел стабильно, а ошибки опытного голкипера в матчах с «Ювентусом» и «Спартаком» вводили в транс. Неудивительно, что в конце первого круга российский бразилец потерял доверие Юрия Сёмина и заодно место в стартовом составе, что подстегнуло его к дополнительной работе. До приостановки чемпионата он успел вернуть былую уверенность и отыграл два «сухаря» (с «Зенитом» 0:0 и «Ахматом» (1:0)). А его мастерское отражение ногой пенальти в матче с грозненцами на 85-й минуте ненадолго вернуло любителей футбола в матч чемпионата мира, где сборная России благодаря чудо-ноге Игоря Акинфеева обыграла, казалось, непобедимых испанцев в серии пенальти и прошла в ¼ финала турнира.

Тем не менее, из двадцати игр в РПЛ Маринато пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль.

Владислав Игнатьев — защитник.

Статистика в сборной: игры: 1, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 17, голы: 1, гп: 3, жк: 9, кк: 0.

Пожалуй, самый загадочный игрок «красно-зелёных». Ещё полгода (ладно, чуть больше) назад будущее Игнатьева было под большим вопросом и лишь в последний момент «Локомотив» объявил о продлении 33-летнего защитника. Но если Игнатьев входил в топ-33 лучших игроков России в сезонах 2017/18 (был третьим) и 2018/19 (вторым), то первым номером по итогам текущего сезона ему не стать. Много брака, недочёта. Да и Станислав Черчесов не видит его основным — он всегда попадает в сборную, когда травмируется кто-то другой.

Дмитрий Баринов — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 4, голы: 0, гп: 0, жк: 1, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 18, голы: 1, гп: 0, жк: 9, кк: 0.

Лучшим снайпером «Локомотива» в текущем сезоне является Гжегож Крыховяк. Но атакующие устремления 30-летнего поляка, его появление в высоком прессинге, а также та свобода, с которой он может подключаться к опасным моментам «Локомотива», не были бы возможны без такого стахановца как Дмитрий Баринов, который действует рядом с ним.

Баринов сейчас — это тот самый Крыховяк, которым был Гжегож в 2015 и 2016 годах на его лучших отрезках в карьере. Опорный полузащитник, действующий строго по позиции, страхующий своих партнеров, которые могут не волноваться о том, что произойдет, если команда потеряет мяч.

nordphoto/Mauelshagen, via www.i/Global Look Press

Алексей Миранчук — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 5, голы: 1, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 19, голы: 5, гп: 5, жк: 1, кк: 0.

В целом же шкала его развития идёт вверх, за счёт чего его сватают в Европу чуть ли не после каждой игры. В России он уже всё выиграл. Он хорошо читает игру и вовремя отдаёт мячи. Алексей является художником «Локомотива». И с «Краснодаром», и с «Ростовом», и с «Зенитом», и с любым другим клубом он выступает на первых ролях, появляясь и в центре, и на краях, атакуя вторым темпом из глубины. Но травма, которую он получил в конце августа, в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» (1:2) помешала ему оказаться в сентябре на отборочных матчах сборной и открыть сезон Лиги чемпионов с «Байером».

Антон Миранчук — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 4, голы: 0, гп: 1, жк: 1, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 10, голы: 2, гп: 1, жк: 1, кк: 0.

Антон, следом за братом, является вторым объектов повышенного внимания европейских клубов. И даже травмы атакуют их друг за другом. Антон продержался на тур больше и травмировался в девятой игре РПЛ против «Сочи» (1:0). На 10-й минуте матча футболист упал на газон, держась за голеностоп, после чего был заменён. Но в отличие от брата его лечение проходило слишком долго. И вот, когда казалось, что тёмное пятно позади, он получил серьёзную травму в матче товарищеского турнира в Катаре с «Партизаном», после которой он может выбыть до конца сезона. Вот уж точно для кого приостановка чемпионата может положительно обернуться.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Краснодар»

Сергей Петров — защитник.

Статистика в сборной: игры: 3, голы: 1, гп: 2, жк: 1, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 22, голы: 2, гп: 3, жк: 3, кк: 0.

Лучший игрок «быков» ноября составляет серьёзную конкуренцию защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, который занимает правый фланг. Петров максимально неудобен соперникам. Особенно ярко это было заметно в игре против «Сочи», когда сочинцы прижали «Быков» к воротам и провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась ударом Александра Кокорина в штангу. В том эпизоде добить «Краснодар» помещал именно Петров.

Юрий Газинский — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 1, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 4, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Повреждение вращательной манжеты Юрия Газинского, которое он получил в товарищеском матче между сборной и «Чертаново» (6:0), заставило его пропустить больше половины сезона и поставило «Краснодар» перед неприятной перспективой. Очевидно, наставник «быков» Мурад Мусаев оказывал максимальное доверие и поддержку хавбеку, выпуская на поле в 41 игре. Сейчас — четыре. И далеко не лучшие.

«Ростов»

Алексей Ионов — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 9, голы: 2, гп: 1, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 19, голы: 5, гп: 7, жк: 0, кк: 0.

Неоспоримо, Ионов является одним из лидеров «Ростова», что доказывает январское подписание нового контракта.

И в стиле Роббена против «Оренбурга» в стартовом матче РПЛ забил, и гол в ворота «Краснодара» в ноябре стал лучшим по версии болельщиков, и играет чисто. А по итогам сезона 2018/19 и вовсе стал одним из лучших правых полузащитников. Какой клуб откажется от такого хавбека? И примет ли такое же решение Российский футбольный союз в этом году, интересно?

ЦСКА

Кирилл Набабкин — защитник.

Статистика в сборной: игры: 1, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 6, голы: 0, гп: 0, жк: 2, кк: 0.

Некогда популярный заряд про «ухажёра» постепенно сходит на нет, как и игра 33-летнего защитника. Получив в августе травму, он не появлялся на поле до матча с «Зенитом» в ноябре, когда на 61-й минуте вышел на замену. И лишь спустя месяц — против «Краснодара».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марио Фернандес — защитник.

Статистика в сборной: игры: 8, голы: 1, гп: 1, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 22, голы: 3, гп: 2, жк: 3, кк: 0.

Однозначный лидер армейцев и уверенный игрок национальной сборной в текущем сезоне РПЛ показывает стабильность в защите, да ещё и приятные бонусы в виде голевых передач и забитых мячей прибавляются. Не знаю, как вы, но я вряд ли забуду красавца, которого он положил на первой компенсированной минуте в матче 20-го тура РПЛ: мягко подработал мяч грудью и пробил с лёта в девятку. Да и в целом у Марио выдаётся достаточно стабильный сезон, что не может не радовать «армейцев» в такое тяжёлое и неуверенное время.

Ð¦Ð¡ÐÐ - Ð£ÑÐ°Ð». 1:1. ÐÐ°ÑÐ¸Ð¾ Ð¤ÐµÑÐ½Ð°Ð½Ð´ÐµÑ, Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð ÐÐ, 20 ÑÑÑ 29.02.2020 Ð¾Ñ Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° Ð½Ð° Rutube

Ильзат Ахметов — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 7, голы: 0, гп: 0, жк: 1, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 21, голы: 2, гп: 1, жк: 3, кк: 1.

Ахметов — это открытие сезона 2018/19: объём выполняемой работы, динамика роста, желание добивать и забивать, техника — всё при нём. Показалось, что впереди ЦСКА ждёт светлое будущее с таким хавбеком. Судя по всему, так считал и Станислав Черчесов, который впервые пригласил его осенью 2018 года, но тогда травма помешала «надежде» проявить себя на сборах. Вторая попытка оказалась в марте 2019 года — Ахметов сыграл за Россию два матча в стартовом составе — против Бельгии (сразу 90 минут!) и Казахстана. Даже пасом на Черышева против казахов отличился. А вот что пошло дальше — непонятно. Начиная с весны того года его как будто подменили. И это продолжается до сих пор. ЦСКА явно не хватает того Ильзата, которого сезон назад полюбила вся красно-синяя гвардия.

Фёдор Чалов — нападающий.

Статистика в сборной: игры: 2, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 22, голы: 5, гп: 5, жк: 2, кк: 0.

Та-да-да-да-а-ам. Ещё один герой ЦСКА сезона 2018/19, по окончании которого он стал первой звездой СМИ для распространения слухов о переезде в Европу. Чалов стал намного меньше бить, касаться мяча в штрафной, допускает чрезмерный для самого себя брак в передачах, сохраняет маловато мячей, реже ассистирует, слабее выглядит в борьбе, плохо обводит. Визуально кажется, что гораздо чаще, чем прежде, стал открываться в зоны полуфлангов. Но стоит отметить, что у Чалова по-прежнему хватает моментов, но реализация подкачивает. Пока можно объявлять официальный застой у Фёдора.

«Динамо»

Антон Шунин — голкипер.

Статистика в сборной: игры: 1, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 16, голы: 0, гп: 0, жк: 1, кк: 0.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита» сторожило ворот «бело-голубых» прямо в начале встречи, на десятой минуте, получает травму после неудачной попытки поймать мяч, летящий в ворота от форварда Дзюбы. Повреждение мышц задней поверхности бедра — не самая страшная травма, но сроки восстановления всё равно не три дня. После возвращения в строй всё стало спокойно в «Динамо». Как итог: 16 пропущенных мячей в 16 играх и пять матчей на ноль.

Николай Комличенко — нападающий.

Статистика в сборной: игры: 3, голы: 1, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 3, голы: 1, гп: 0, жк: 1, кк: 0.

Комличенко — это светлое пятно зимнего трансферного окна для «Динамо». Во-первых, россиянин, во-вторых, в «Фортуна Лига» из 15 матчей: 10 голов и пять голевых передач. Но надо понимать, что из 29 голов прошлого сезона чемпионата Чехии ровно 29 он реализовал с явных голевых моментов. Большинство моментов Комличенко получал на открытых пространствах во время контратак или при передачах на ход. При подписании были некие опасения на этот счёт — смогут ли «динамовцы» удовлетворять потребности форварда? Но стоило Комличенко дебютировать в стартовом составе, как состоялся его первый гол в РПЛ. Забил в лучших традициях Златана Ибрагимовича — каратистским ударом с лёта, выловив летевший за лицевую мяч словно удочкой. Посмотрим, что как будет развиваться его карьера дальше.

ÐÐ¸Ð½Ð°Ð¼Ð¾ - Ð¢Ð°Ð¼Ð±Ð¾Ð². 1:0. ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°Ð¹ ÐÐ¾Ð¼Ð»Ð¸ÑÐµÐ½ÐºÐ¾, Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð ÐÐ, 21 ÑÑÑ 07.03.2020 Ð¾Ñ Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° Ð½Ð° Rutube

«Арсенал» (Тула)

Максим Беляев — защитник.

Статистика в сборной: игры: 1, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 22, голы: 0, гп: 1, жк: 1, кк: 0.

В первых турах РПЛ Беляев против соперников действовал не лучшим образом, теряя позиции. И это должно было измениться после зимней паузы, но игра с «Сочи» обнажила его проблемы. Например, он умудрился проиграть борьбу возле штрафной новичку «сочинцев» Александру Кокорину, а потом и вовсе не пошёл за ним. В результате нападающий из супер убойной позиции пробил. А в эпизоде с пропущенным мячом Максим не успел накрыть добивание от того же Кокорина. Медлителен он был и в игре против «Рубина», когда на 23-й минуте застрял в полупозиии, не выбросился на Ивана Игнатьева и позволил сопернику отдать голевой пас на Зурико Давиташвили.

«Спартак»

Георгий Джикия — защитник.

Статистика в сборной: игры: 10, голы: 1, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 20, голы: 1, гп: 1, жк: 3, кк: 1.

В целом, любимец болельщиков со своими задачами справлялся в первой половине сезона, но что случилось в весенней части?

«Капитан, улыбнитесь и постарайтесь допускать меньше ошибок весной», — хочется кричать с трибун Георгию. Например, в кубковом матче против ЦСКА он вместе с Самуэлем Жиго позволил Игорю Дивееву, вовремя подключившемуся к атаке, неторопливо обработать мяч на линии вратарской и точно пробить. Это притом, что защитник «красно-синих» на протяжении пяти-шести секунд стоял неприкрытый в чужой штрафной. А гостевой матч с «Оренбургом»? В моменте с пропущенным голом Джикия одиноко стоял во вратарской и никого не держал. И ладно, если бы на этом всё заканчивалось. В середине первого тайма он неудачно сыграл при розыгрыше стандартного положения — упустил Уроша Радаковича и тот пробил головой, пусть и выше. Понятно, что несмотря на эти ошибки, он всё равно является беспрецедентным лидером команды.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зелимхан Бакаев — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 3, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 20, голы: 4, гп: 9, жк: 6, кк: 0.

Лидер РПЛ по количеству индивидуальных наград лучшему игроку матча (шесть статуэток) в начале чемпионата вызывал настоящий восторг. В «Спартаке» давно не проявлялся лидер и, казалось, не проявится. Но скромный 23-летний Бакаев рвался к победам, отдавая голевые одну за другой. На данный момент он проявляет себя с наилучшей стороны, играя ярко и уверенно. Но, получив сотрясение в кубковой игре против ЦСКА, немного сдал позиции. Так что пауза в чемпионате только сыграет ему на руку — восстановится, вернётся в прежние кондиции и продолжит беспокоить соперников.

Роман Зобнин — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 6, голы: 0, гп: 0, жк: 1, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 19, голы: 1, гп: 0, жк: 2, кк: 1.

Романа, волей-неволей, часто сравнивают с прошлогодними выступлениями. У одних мнение, что он сдал после окончания сезона 2018/19, у других — наоборот. Но точно можно сказать, что с приходом Доменико Тедеско его игра изменилась. Казалось, что новый наставник не увидел в нём ничего необычного и просто сдвинул из центра на бровку. Но не тут-то было. Он просто искал наилучший способ для реализации его способностей. И, кажется, нашёл. В нескольких матчах Зобнин довольно часто оказывался на одном уровне с Бакаевым — только тот слева, а Роман — справа. Когда последний раз он так высоко располагался, помните? Вот и мы не особо. Кроме того, он теперь еще и подающий стандарты. Было ли такое раньше? Не-а. И дугу Зобнин действительно вырезает качественно, пусть пока и без голов в официальных встречах (в товарищеской игре против «Пахтакора» он дважды именно так приносил команде гол). Посмотрим, какие ещё потенциалы скрываются в 26-летнем игроке.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Ахмат»

Андрей Семёнов — защитник.

Статистика в сборной: игры: 8, голы: 0, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в РПЛ: игры: 22, голы: 1, гп: 0, жк: 3, кк: 0.

За плечами Семёнова 22 тура, из которых навсегда в памяти болельщиков останутся, как минимум две неудачные игры защитника: с «Ростовом» (1:1) и «Локомотивом» (0:1).

Начнем с первого. В эпизоде с голом Элдора Шомуродова в матче с «Ростовом» — сначала он неудачно выбросился на перехват, затем, пытаясь прервать передачу соперника, сумел придумать ненужный рикошет. Наконец, Семёнов не успел помешать Ивелину Попову выполнить результативный прострел на Шомуродова. А после перерыва и вовсе не сумел перехватить передачу на ход всё тому же Шомуродову, и Максиму Ненахову пришлось фолить, за что он даже первоначально получил красную карточку. «Ахмат» спасло лишь то, что судья отменил удаление после просмотра эпизода с помощью системы видеоповтора.

Что касается 21-го тура против «железнодорожников», то всем запомнится эпизод прям в самом начале матча, когда Алексей Миранчук на замахе в штрафной усадил защитника на газон и едва не забил. А чуть позже Семёнов с Уилкером Анхелем не разобрались, кто должен держать Эдера, и тот реализовал единственный мяч. Несколько грубых помарок он допустил и в последней игре с «Динамо». Например, выбросился на Максимилиана Филиппа и оставил в штрафной Константина Рауша, который и открыл счёт. Этого достаточно, чтобы делать выводы. Игорю Шалимову явно надо что-то придумывать, чтобы изменить игру защитника.

Антон Зайцев/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

«Антальяспор»

Фёдор Кудряшов — защитник.

Статистика в сборной: игры: 9, голы: 1, гп: 1, жк: 1, кк: 0.

Статистика в Суперлиге: игры: 9, голы: 0, гп: 3, жк: 0, кк: 0.

В «Антальяспоре» Кудряшов незаменим на левом фланге. Но стоит ли на него рассчитывать в центре обороны? Возможно, но только при схеме с тремя центральными защитниками. Хладнокровный, надёжный, классный защитник. Правда до перехода в турецкий клуб в российском «Сочи» у него не сложилось — ошибки в элементарных ситуациях, высокий процент брака. Возможно, на 32-летнем игроке сказалась внутренняя атмосфера в коллективе, который изначально не был готов бороться за выживание в высшем дивизионе. Так что неудивительно, что зимой он расторг контракт с клубом РПЛ и решил снова себя попробовать в чемпионате Турции.

«Валенсия»

Денис Черышев — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 5, голы: 5, гп: 3, жк: 1, кк: 0.

Статистика в ЛаЛиге: игры: 15, голы: 1, гп: 1, жк: 5, кк: 0.

Черышев выходит на испанское поле чаще всего на замене. Может ли это устраивать перспективного игрока? Навряд ли. Да и статистика может только насторожить Альберта Селадеса. Вполне логично, если по итогам текущего сезона Денису придётся искать другой клуб.

Maria Jose Segovia / Afp7/Global Look Press

«Монако»

Александр Головин — полузащитник.

Статистика в сборной: игры: 8, голы: 2, гп: 3, жк: 3, кк: 1.

Статистика в Лиге 1: игры: 25, голы: 3, гп: 4, жк: 4, кк: 1.

Все было бы точно хорошо, если бы мячи залетали в ворота. С этим у Головина есть некоторые проблемы. Он часто стреляет издали, но мячи то летят выше, то слабо катятся по газону. Зато точность передач для игрока средней линии просто отличная. Например, в игре с «Реймсом» (1:1) точность составила 90%. Да и в целом Головин регулярно пытается обострять и только в необходимых моментах играет назад. Может ли он считать лидером полузащиты? Вполне. Но необходимо прибавить для выразительной статистики передачи и голы.

«Сельта»

Фёдор Смолов — нападающий.

Статистика в сборной: игры: 2, голы: 2, гп: 0, жк: 0, кк: 0.

Статистика в ЛаЛиге: игры: 6, голы: 1, гп: 0, жк: 2, кк: 0.

Статистика в РПЛ до аренды: игры: 14, голы: 3, гп: 3, жк: 1, кк: 0.

«Как Смолова отдали в аренду», — удалось мне услышать в разговоре болельщиков «Локо». Обычно. И правильно. Ему необходимо получить европейский опыт, где футбол строится совсем по-другому. И пока из шести игр нападающий сумел забить лишь раз. Приятно, что Оскар Гарсия доверяет Смолову позицию в старте. Но надолго ли? Если вспоминать самую неудачную игру за «Сельту», то без зазрения совести можно назвать встречу с «Гранадой», которая завершилась нулевой ничьей. Тогда он не показал ничего, кроме единственного удара из неудобной позиции, который толком не получился, а точность передач заставляет переживать — всего 78,6%. Да и в обороне он не отрабатывает на все сто.

rccelta/instagram.com

Так для кого из российский футболистов приостановленный сезон РПЛ пока складывается наилучшим образом?