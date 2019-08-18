https://static.news.ru/photo/f530fea0-c1ab-11e9-ac63-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о судействе в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат», который закончился со счётом 0:0. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара», — написала фигуристка в Twitter.

Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит - Ахмат ещё никто не добрался.

Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо СПб и Амкара https://t.co/UlloqzxssD — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 18 августа 2019 г.

«Тосно» и «Амкар» перестали существовать в 2018 году, а «Динамо» из Санкт-Петербурга несколько раз расформировывали. Однако в текущем году клуб был вновь собран и заявлен для участия в чемпионате и Кубке Санкт-Петербурга, сообщает « Чемпионат ».

Ранее News.ru писал, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» нелестно отозвался о работе главного арбитра Алексея Матюнина. По его словам, на чемпионате все, кроме судей, играют хорошо. В пример он привёл «непонятную» трактовку фолов и сомнения со стороны арбитров.

«Зенит» принял «Ахмат» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра, которая прошла в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, завершилась вничью — 0:0. На седьмой минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику грозненской команды Ризвану Уциеву. Причиной стал фол в эпизоде с полузащитником противника Александром Ерохиным.