Тухель после победы в финале ЛЧ впервые встретился с Абрамовичем

Главный тренер «Челси» Томас Тухель провёл встречу с собственником футбольного клуба Романом Абрамовичем после того, как футболисты одержали победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити», сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на УЕФА.
Матч между клубами завершился со счётом 1:0. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал европейский клубный трофей. Первый титул был добыт в 2012 году.
Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, потому что сейчас может стать только хуже! Мы поговорим снова, но я могу заверить его, что останусь голодным до побед, — сказал тренер.
Он считает, что является частью амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает его убеждения в футболе.
Единственный гол во встрече реализовал Кай Хаверц. Гол был забит на 42-й минуте после выхода немецкого футболиста один на один с вратарём «Манчестер Сити» — Кай был точен.
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