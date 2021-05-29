Тухель после победы в финале ЛЧ впервые встретился с Абрамовичем

https://static.news.ru/photo/2ab4b852-c0d6-11eb-b1de-96000091f725_660.jpg Фото: © David Klein via www.imago-images / globallookpress

Главный тренер «Челси» Томас Тухель провёл встречу с собственником футбольного клуба Романом Абрамовичем после того, как футболисты одержали победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити», сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на УЕФА.

Матч между клубами завершился со счётом 1:0. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал европейский клубный трофей. Первый титул был добыт в 2012 году.

Я говорил с владельцем клуба на поле, и это был лучший момент для нашей первой встречи. Или, может быть, худший, потому что сейчас может стать только хуже! Мы поговорим снова, но я могу заверить его, что останусь голодным до побед, — сказал тренер.

Он считает, что является частью амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает его убеждения в футболе.

Единственный гол во встрече реализовал Кай Хаверц. Гол был забит на 42-й минуте после выхода немецкого футболиста один на один с вратарём «Манчестер Сити» — Кай был точен.