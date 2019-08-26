В очередном туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) случилась первая в сезоне осечка действующего чемпиона страны. Первое поражение петербургскому «Зениту» нанесла «Уфа». Сенсационный результат не мог остаться незамеченным: сразу трое представителей клуба из столицы Башкортостана попали в нашу символическую сборную. News.ru рассказывает об этих и других героях седьмого тура РПЛ.

Александр Беленов

«Уфа»

Одним из главных творцов башкирской сенсации (а «Уфа» ранее никогда не побеждала «Зенит») стал голкипер Александр Беленов. Не кто-нибудь, а сам Артём Дзюба и сотоварищи били-били по его воротам, но так и не забили. Беленов ловил всё, что летело в створ его ворот, например опасный удар капитана российской сборной головой. Однажды помогла и судейская бригада, не засчитавшая взятие ворот. Но в данном случае арбитров бы не поняли, если гол всё же был бы засчитан. Конкурентами уфимского стража ворот в борьбе за место в нашей сборной тура были московский динамовец Игорь Лещук и столичный «армеец» Игорь Акинфеев, также заработавшие «сухари» в матчах с «Тамбовом» и «Ахматом» соответственно. Однако уровень соперников ЦСКА и «Динамо» в этих встречах не очень впечатлял, тогда как «Уфа» отобрала полновесные три очка, во-первых, у чемпиона России, а во-вторых, сделала это в прекрасном стиле и при полной слаженности и самоотдаче всей команды.

Марио Фернандес

ЦСКА

Давно известно, что русский бразилец — лучший правый защитник нашей премьер-лиги, что он ещё раз и подтвердил уже третьим попаданием в сборную всех звёзд тура от News.ru. Домашняя встреча с «Ахматом» складывалась для «армейцев» тяжело: к концу первой половины счёт не был открыт, и, продержись грозненцы до перерыва, во втором тайме всё могло сложиться в их пользу. Однако супер-Марио нарушил все планы команды Рашида Рахимова, забив первый мяч за пару минут до перерыва. Затем партнёры развили этот успех, и ЦСКА одержал крупную победу. Что было весьма важно для «красно-синих» с точки зрения реабилитации в глазах своих болельщиков после поражения в дерби со «Спартаком».

Роман Евгеньев

«Динамо»

У команды Дмитрия Хохлова нынче много игровых проблем, но оборона всегда считалась сильным звеном «бело-голубых». Однако и здесь после ряда неудачных матчей начались перестановки. В выездном поединке с «Тамбовом» в центре обороны вместо Владимира Рыкова сыграл 20-летний Роман Евгеньев — впервые с матча второго тура нынешнего чемпионата против казанского «Рубина». И сыграл, надо сказать, весьма недурно. Его напарник, опытный сербский защитник Тони Шуньич, может подтвердить, что подчищать огрехи за молодым коллегой в этой встрече ему не приходилось. За мощными спинами дуэта центральных защитников Шуньич — Евгеньев и молодому голкиперу Игорю Лещуку было гораздо проще оформить свой первый «сухарь» в РПЛ.

Джемал Табидзе

«Уфа»

На самом деле, попадания в сборную тура были достойны все три центральных защитника «Уфы», героически сдержавшие натиск «Зенита». Александр Пуцко, например, при большинстве «стандартов» отвечал за Артёма Дзюбу, не позволяя нападающему «сине-бело-голубых» прицельно атаковать со «второго этажа». Йонуц Неделчару старался держать под контролем активность Сердара Азмуна и подключавшихся из глубины игроков «Зенита». Ну и Джемал Табидзе неустанно вступал в единоборства на всех участках своей, а порой и чужой половины поля. В итоге статистические показатели оказались чуть выше именно у 23-летнего грузинского защитника, который уже во второй раз в нынешнем сезоне входит в число избранных игроков тура.

Евгений Чернов

«Ростов»

Пусть фамилии левого защитника ростовчан и нет в опубликованном списке игроков, вызванных в российскую сборную на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном, но осмелимся предположить, что в ближайшем резерве, о котором упоминал наставник сборной Станислав Черчесов (на случай травмы или другого форс-мажора), Евгений Чернов наверняка присутствует. И не только потому, что в российском футболе ощущается дефицит «левоногих» игроков обороны. Просто 26-летний защитник постепенно становится одним из ключевых игроков «Ростова». Вот и в домашнем поединке с «Рубином» Евгений оказался в нужный момент в нужном месте, сделав результативную передачу Александру Саплинову на 87-й минуте. Благодаря этому голу подопечные Валерия Карпина сумели вырвать победу и расширили до пяти клубов группу лидеров, возглавивших турнирную таблицу РПЛ с 14 набранными очками после семи туров.

Даниил Фомин

«Уфа»

Игроки и тренеры питерского «Зенита» могут подавать коллективную жалобу на... наставника российской сборной Станислава Черчесова, собственной персоной посетившего субботний матч чемпиона страны в Уфе. Как выяснилось после игры, завершившейся минимальной победой хозяев и первым поражением «Зенита» в чемпионате, футболистов «Уфы» очень мотивировало присутствие на трибунах главного тренера сборной. В этом признался центральный полузащитник Даниил Фомин, ставший автором победного гола. Причём забитого весьма эффектно и хладнокровно. 22-летний хавбек, совсем недавно выступавший за молодёжную сборную России под руководством Евгения Бушманова, наверняка лелеет мечту о попадании во взрослую национальную команду. Кто знает, возможно, Станислав Саламович взял Фомина на заметку и готов пригласить на один из следующих тренировочных сборов.

Николай Димитров

«Урал»

Крайне нестабильный на старте нынешнего сезона клуб из Екатеринбурга наконец-то снова вспомнил, как побеждать. Правда, пока делает это команда Дмитрия Парфёнова исключительно в родных стенах. В поединке с дебютантом РПЛ клубом «Сочи» далеко не всё для уральцев складывалось гладко: к концу первого тайма счёт был ничейным (1:1). Но в концовке сработало тайное болгарское оружие «оранжевых». Фланговый атакующий полузащитник Николай Димитров сначала сделал ювелирной точности навес на голову нападающему Андрею Панюкову, который вывел хозяев вперёд. А затем болгарин самолично сотворил гол-красавец, пробив со своей рабочей левой ноги в дальний верхний угол. С таким набором достижений проехать мимо символической сборной тура было попросту невозможно.

Гус Тил

«Спартак»

Если на европейской арене сыгранности резко обновлённой команде Олега Кононова порой не хватает (вспомним, выездное поражение от португальской «Браги» на прошлой неделе), то на арене внутренней «чёс» «красно-белых» с целью поднабрать как можно больше очков пока проходит успешно. Новички команды постепенно включаются в процесс и начинают влиять на него. Хотя в Самаре «Спартак» был буквально в шаге если не от поражения, то от ничейного результата. На гол Александра Соболева (между прочим, уже шестой в чемпионате!) спартаковцы ответили точным ударом Джордана Ларссона — это был первый мяч сына знаменитого шведского форварда Хенрика Ларссона за «красно-белых». А затем свой лицевой счёт в «Спартаке» открыл и Гус Тил. Голландец сумел забить победный мяч уже в компенсированное время, что придаёт этому голу особую значимость.

Максимилиан Филипп

«Динамо»

У «бело-голубых», похоже, тоже появился настоящий вожак в группе атаки. Многие болельщики смеялись над менеджментом «Динамо», выложившим порядка 15 млн евро за немецкого футболиста, практически не игравшего за дортмундскую «Боруссию». А Максимилиан Филипп между тем, едва примерив бело-голубую футболку, принялся «класть» мячи (да ещё и какие красивые!) в ворота соперников в каждом матче. Сначала досталось голкиперу «Локомотива» Гилерме, пропустившему от Филиппа со штрафного. В этом туре немец эффектным ударом под перекладину с игры не оставил шансов вратарю «Тамбова» Георгию Шелии. Безусловно, острый забивной форвард «Динамо» всё равно необходим, но уже сейчас в распоряжении Дмитрия Хохлова имеется джокер, способный повысить результативность команды.

Александр Ломовицкий

«Арсенал»

Похоже, тульский клуб становится, говоря словами товарища Саахова из «Кавказской пленницы», и кузницей, и здравницей, и житницей, если иметь в виду почти что волшебное преображение уходящих сюда в аренду футболистов. Ещё свежа в памяти история с реинкарнацией Дзюбы перед домашним чемпионатом мира. Успешно перезагружали свою карьеру в «Арсенале» Лука Джорджевич, Зелимхан Бакаев, а теперь, похоже, настаёт черёд Александра Ломовицкого. В «Спартаке» фланговый полузащитник был обречён полировать скамейку запасных, а в Туле почти сразу удостоился места в основном составе — и забил! Голевой почин Ломовицкого пришёлся на матч с «Оренбургом», в котором «оружейники» добились непростой победы (2:1). Так что руководству «красно-белых» не стоит упускать из виду своего отданного в аренду вингера.

Фёдор Чалов

ЦСКА

Нападающий «красно-синих», которого упорно продолжает игнорировать Станислав Черчесов, регулярно отсылая в молодёжную сборную России, потихонечку начинает набирать темп. В домашнем поединке с «Ахматом» в активе Чалова — забитый мяч и результативная передача Николе Влашичу, что в итоге привело к разгрому гостей (3:0). Однако и в предстоящих матчах с Шотландией и Казахстаном болельщики Чалова не увидят, потому что «Дзюба — наш капитан, и он лучше Чалова». Так считает Черчесов. Впрочем, ему, пожалуй, видней, поскольку практически во всех спорных кадровых вопросах (достаточно вспомнить историю с Игорем Денисовым) наставник сборной оказывался в итоге прав. Вот и сейчас не исключено, что опытный взгляд Станислава Саламовича ухватывает невидимые простому взору нюансы, говорящие о том, что на данный момент Чалов будет гораздо полезнее в «молодёжке». Ну и, разумеется, в сборной тура от News.ru.