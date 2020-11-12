Три игрока сборной РФ получили повторные отрицательные тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/fe6a2d6e-24c6-11eb-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Антон Заболотный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой после получения сомнительных тестов на коронавирус повторно сдали анализы. Результат оказался отрицательным. Об этом 12 ноября, в день матча против Молдавии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее стало известно, что спортсмены сдали сомнительные тесты на COVID-19. Соответствующие сведения пришли из лаборатории, утверждённой УЕФА. И это при том, что один из футболистов более двух месяцев назад уже переболел коронавирусом.

Повторное тестирование было проведено специалистами Федерального медико-биологического агентства. Результаты, как и в пяти из шести предыдущих случаев, оказались отрицательными.

В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России, — сообщается в Telegram-канале сборной России.

Национальная команда 12 ноября проведёт товарищеский матч против Молдавии. Затем сборную ждут матчи в рамках Лиги наций против Турции и Сербии 15 и 18 ноября соответственно.

Как ранее писал NEWS.ru, нападающего столичного ЦСКА вызвали в сборную России после того, как три игрока команды сдали сомнительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа.