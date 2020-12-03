Тренер «Вольфсберга» оценил победу над ЦСКА

https://static.news.ru/photo/5f21c588-35a5-11eb-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/instagram.com

Главный тренер австрийского «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер прокомментировал победу над российским ЦСКА в пятом туре группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» на своём поле проиграли со счётом 0:1.

Нам удалось встречать ЦСКА высоко, что мешало развитию их атак. Особенно удачно нам удалось это делать в первом тайме. У ЦСКА были только полумоменты. Мы могли забить ещё. Во втором тайме мы смогли сдержать атаки «армейцев». В одном эпизоде Акинфеев выручил команду, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Ранее ЦСКА потерпел поражение от австрийского «Вольфсберга». Команда лишилась шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги Европы. Игра завершилась со счётом 0:1.

Так, единственный гол был забит на 22-й минуте стараниями Дарио Визингера.

Таким образом, «Вольфсберг» набрал 7 очков и вышел на вторую позицию в группе К. ЦСКА с 3 очками замыкает турнирную таблицу, писал NEWS.ru.