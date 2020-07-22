Тренер «Тамбова»: после удаления играть против ЦСКА очень сложно

https://static.news.ru/photo/768c3a8a-cc48-11ea-85ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин отреагировал на поражение в гостевом матче заключительного, 30-го тура чемпионата России, против московского ЦСКА.

План — сдерживать постепенно атаки соперника, создавать свои быстрые атаки. Понятно, что когда пропустили гол, то самим надо было перехватывать инициативу. Но после удаления играть против ЦСКА очень сложно, что сказалось на результате, — сказал Первушин на послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос NEWS.ru относительно будущего игроков с истекающими контрактами, специалист отметил, что руководство работает над этим вопросом.

Да, есть решения, неделю перед ЦСКА только этим и занимаемся, рассматриваем различные варианты усиления состава. Сейчас идет работа над этим, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, московский ЦСКА обыграл «Тамбов» со счётом 2:0 в матче заключительного тура РПЛ и занял четвёртое место в турнирной таблице.