Тренер «Рубина» рассказал о грубых ошибках в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» со счётом 1:3 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Мне нечего комментировать. К сожалению, пропустили много грубых ошибок, которые напрямую повлияли на матч. Быстрый гол не сыграл негативную роль для команды. У Олега Шатова повреждение задней поверхности бедра, поймём как серьезно после обследования. С Иваном Игнатьевым, получившим две жёлтые карточки на ровном месте, будет всё, что прописано в положении о штрафах, — сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Как писал NEWS.ru, встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

Открыл счёт из-за штрафной на 3-й минуте полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём. У «Локомотива» дублем отличился защитник Владислав Игнатьев, ещё один гол с пенальти забил Антон Миранчук.

По итогам 17-ти матчей «Локомотив» набирает 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Рубин с 24 очками — на девятом.